Технологии 13 апреля 2023, 02:17 Россиянам стал доступен отечественный аналог сервиса Downdetector Собственная версия сервиса Downdetector появилась в России Unsplash

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Российскую систему «Мониторинг ресурсов», аналогичную сервису Downdetector, запустили на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ).

В ГРЧЦ уточнили, что зарубежный сервис перестал работать с сайтами российской доменной зоны, поэтому было принято решение создать собственную систему для отслеживания сбоев. Сервис будет вести анализ работы ресурсов с помощью активности пользователей, которые смогут отправить жалобу на сбои в работе.

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Специалисты ЦМУ ССОП будут устанавливать причины возникших неполадок и подключаться к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов. Также на сайте можно будет изучить карту мониторинга сбоев, где информация отображается в графическом виде.

На портале также существует тепловая карта отказов на портале, она формируется на основе отзывов пользователей. Это позволит отслеживать работоспособность популярных сервисов в разных российских регионах.