Россиянам рекомендовали временно отказаться от обновления ПО

Россиянам рекомендовали временно отказаться от обновления программного обеспечения (ПО) в связи с ростом риска заражения устройств. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Сбербанк. В кредитной организации отметили, что в РФ участились случаи внедрения в ПО вредоносного контента.

«Использование подобного ПО может привести к заражению личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры. Потому мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления ПО, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода», — заявили в Сбербанке.

По словам экспертов, сейчас действительно наблюдается ситуация, при которой заграничные разработчики внедряют в свой код вредоносные изменения. Они могут вести к поломкам компьютеров, телефонов и серверов определенных стран. Специалисты называют происходящие полноценной целевой кибервойной.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники размещают в приложениях противоправный контент и пропагандистские материалы, которые могут испугать или оскорбить пользователя. При этом эксперты не дают никаких гарантий, что в дальнейшем ни у кого не возникнет мысли завладеть доступом к интернет-бану или учетным записям соцсетей. Одновременно с этим они не считают отсутствие обновлений программ действенной мерой и призывают обновляться, но только через официальные источники.