Технологии 11 января 2023, 05:01 Россиянам разрешили скачивать программное обеспечение Intel Intel открыла доступ к своему программному обеспечению для пользователей из России Unsplash

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Американская компания Intel открыла пользователя из России доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров, сообщили «Известия». Соответствующая страница на официальном сайте корпорации загружается без сервиса VPN.

Россияне могут загрузить Intel Driver and Support Assistant, с помощью которого происходит автоматическое обновление ПО для процессоров Intel в операционных системах Windows и других версиях. IT-эксперт Эльдар Муртазин подтвердил, что сайт компании действительно открывается в России.

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Компания ограничила доступ к порталу 25 февраля 2022 года. Пока нет точной информации о том, почему Intel пошла на уступки пользователям. Вероятно, ограничения коснулись не только российских клиентов, но и зарубежных, работающих в России. Это могло помешать им выполнять финансовые обязательства перед Intel.

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В конце декабря другая американская компания — Microsoft вернула возможность для клиентов из России загружать операционную систему Windows.