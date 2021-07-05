Россиянам разрешат получать госуслуги через коммерческие приложения

Минцифры подготовило проект, разрешающий россиянам получать госуслуги в электронном виде через банковские и другие приложения. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что такие изменения позволят россиянам записаться на прием в ведомство или получить госуслугу, используя при этом любые другие информационные системы, интегрированные с единым порталом госуслуг. В частности, такими информационными системами могут быть банковские приложения, уточняется в пояснительной записке.

При этом приложение, которое интегрируется с порталом госуслуг, должно защищать персональные данные пользователей от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокировки копирования и других незаконных действий.

Проект также предполагает автоматизацию процесса проверки заявлений и документов заявителей, которые они подают в электронной форме, а также процесс принятия решения о предоставлении услуги.

В Минцифры считают, что это позволит сократить количество заявлений с ошибками, и, как следствие, снизить нагрузку на ведомства, которым приходится их рассматривать и возвращать обратно.

Отдельно в записке отмечается, что данный проект не потребует дополнительных бюджетных расходов. Негативные социально-экономические и финансовые последствия от него авторы инициативы также исключают.