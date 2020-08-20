Россиянам разрешат переименовывать недвижимость на картах

Присваивать наименования определенным объектам недвижимости теперь можно будет по обращениям их собственников. Эта инициатива попадет в новый закон «О географических наименованиях», над которым сейчас работает Росреестр.

«Каждый собственник, который в таком качестве указан в ЕГРН, сможет предложить присвоить наименование объекту недвижимости, зарегистрированному в ЕГРН», — говорится в сообщении.

Эта норма понадобится в первую очередь фермерам. Так считает глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он напомнил о проблеме, связанной со строительством. Соответственно, есть проблемы и с почтовыми адресами, фермерскими домами на сельхозземлях. Поэтому после присвоения названий данным объектам их поиск и учет станет проще.

Кроме того, Росреестр планирует закрепить механизм голосования при выборе названий тех или иных объектов. Например, граждане смогут голосовать за названия аэропортов или населенных пунктов.

Помимо этого служба намерена ввести новый принцип присвоения названий. Они смогут отражать не только современные, но и ранее существовавшие историко-культурные ценности. Это означает, что эксперты станут чаще обращать внимание на историю местностей.