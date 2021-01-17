Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя заряжать телефон
Он также отметил, что использование «неродной» зарядки, особенно какой-нибудь дешевой, грозит проблемами с аккумулятором.
«В случае выявления проблем с зарядкой телефона (например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше) следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках», — передает его слова агентство «Прайм».
По его словам, скорее всего, устройство начало быстрее разряжаться из-за какого-то нового приложения и батарея может быть тут ни при чем.
Но если проблема все-таки в аккумуляторе, то, скорее всего, это случилось из-за износа или повреждения, отмечает эксперт. Такую проблему лучше доверить специалистам ремонтного сервиса. Если продолжать пользоваться устройством с поврежденной батареей, гаджет может вздуться и даже взорваться.
Ранее эксперт рассказал, что разговаривать по смартфону во время его зарядки небезопасно из-за нагрева устройства.