facebook_pixel
    17 января 2021, 11:07

    Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя заряжать телефон

    Анастасия Калинина

    Если гаджет намок, вздулась батарея или устройство перегрелось на солнце, заряжать его опасно. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. А еще оказалось, что «неродные» зарядки несут вред.
    Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя заряжать телефон

    Он также отметил, что использование «неродной» зарядки, особенно какой-нибудь дешевой, грозит проблемами с аккумулятором.

    «В случае выявления проблем с зарядкой телефона (например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше) следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках», — передает его слова агентство «Прайм».

    По его словам, скорее всего, устройство начало быстрее разряжаться из-за какого-то нового приложения и батарея может быть тут ни при чем.

    Но если проблема все-таки в аккумуляторе, то, скорее всего, это случилось из-за износа или повреждения, отмечает эксперт. Такую проблему лучше доверить специалистам ремонтного сервиса. Если продолжать пользоваться устройством с поврежденной батареей, гаджет может вздуться и даже взорваться.

    Ранее эксперт рассказал, что разговаривать по смартфону во время его зарядки небезопасно из-за нагрева устройства.