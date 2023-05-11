Технологии 11 мая 2023, 05:09 Россиянам рассказали, почему не стоит класть смартфон экраном вниз Эксперт по гаджетам Ситнов посоветовал не класть смартфон экраном вниз РИА «Новости»

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Эксперт по гаджетам, преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, как правильно класть смартфон на стол, чтобы не повредить экран или камеру. Если постоянно класть телефон экраном вниз, есть риск поцарапать или повредить его, потому что даже на самой гладкой поверхности может быть трущийся материал, написала «Газета.ru».

Но с другой стороны, экран останется целым в случае падения на него даже не тяжелого предмета.

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«Иногда для появления трещины достаточно того, что на смартфон упали ключи», — пояснил специалист.

Если класть смартфон на стол экраном вниз, он будет меньше затираться о поверхность. Но в этом случае можно поцарапать камеру, особенно если речь идет о бюджетном варианте устройства. Обычно производители экономят на стекле объектива, из-за чего оно менее устойчиво к царапинам, чем экран.

Для защиты от царапин можно наклеить на экран смартфона специальную пленку, а для более надежной защиты подойдет стекло.

Эксперт порекомендовал использовать для телефона чехол с высокими бортами. Так устройство не будет касаться поверхности стола ни экраном, ни камерой. Для ношения смартфона в карманах или рюкзаке можно использовать чехол-книжку.

Ранее доцент РЭУ Александр Тимофеев рассказал, что быстрая разрядка смартфона может сигнализировать о слежке через камеру. Теоретически такое возможно, но маловероятно, у проблем с аккумулятором есть масса других причин.