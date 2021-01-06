Россиянам рассказали об опасности беспроводных наушников

Беспроводные наушники излучают низкочастотное электромагнитное поле. Однозначных доказательств их негативного влияния на здоровье нет, но и их безвредность не доказана.

Как рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы.

Эксперт заметил, что оно в несколько раз меньше, чем от смартфонов, а потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск.

Реальную опасность для здоровья представляет громкий звук — он негативно воздействует на слух, особенно если долго пользоваться наушниками, объяснил Куканов. По его словам, в этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости.

Чтобы не испортить слух эксперт рекомендовал использовать наушники не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на самой высокой громкости, уточнило Ura.ru.

Совсем недавно на рынке появилась беспроводная зарядка, но вокруг нее уже ходит много разных мифов. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила недостатки гаджета, которые существуют у него на самом деле.