Россиянам рассказали об альтернативной оплате контента в App Store и Google Play

Магазины приложений на операционных системах iOS и Andriod заблокировали для россиян привычный метод оплаты контента. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев раскрыл альтернативные варианты в интервью каналу RT.

Раньше оплата за подписки автоматически списывалась с карт. После введения санкций этот способ стал недоступен. Причиной стал уход платежных систем Visa и Mastercard из РФ. Карты с российской системой «Мир» App Store и Google Play не принимают.

Соловьев подчеркнул, что из-за этого участились случаи мошенничества. Обманщики предлагали россиянам обходные пути. Все платежи шли на кошельки мошенников. Юрист рассказал, как можно легально обойти запреты и не попасться на уловки злоумышленников.

«Также доступна оплата с номера своего мобильного телефона. Плюс появились так называемые подарочные (через систему VPN) и аналоговые кобейджинговые карты, работающие на базе не одной, а сразу двух платежных систем. Транзакции по карте обрабатывает то одна, то другая платежная система, в зависимости от того, в какой стране происходит оплата. Оплата при помощи подарочных карт — только через VPN», — сказал Соловьев.

Также он отметил, что у Google Play есть еще один способ оплаты. Магазин использует QIWI-кошелек только в приложениях и за цифровой контент.