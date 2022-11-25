Технологии 25 ноября 2022, 06:04 Россиянам рассказали о создании беспилотника «Добрыня»

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На Обуховском заводе стартовало строительство беспилотников «Добрыня» для гражданского применения. Самолет выполнят по принципу квадрокоптера. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Проект беспилотника разработали в Санкт-Петербурге. Управлять им можно вручную на расстоянии в пять километров. При этом он может работать в условиях нелетной погоды. В ноябре планируют завершить строительство 400 квадрокоптеров, а к концу года их количество достигнет 1000.

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«Дронов много не бывает. Идем в ногу со временем — стараемся его опередить», — рассказал генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна «Алмаз-Антей» — Обуховского завода

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