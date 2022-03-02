Россиянам рассказали о сложностях спасения от блокировки смартфонов Apple и Googlе

Если Apple и Google примут решение о блокировке своих смартфонов, то отключение функции обновлений не обезопасит владельцев гаджетов на iOS и Android, рассказал эксперт в области информбезопасности Алексей Лукацкий.

Отключение автообновлений не поможет обезопасить свой смартфон от блокировки, поскольку такие возможности встроенные и с обновлениями не связаны, пояснил Лукацкий в беседе с РБК.

На iOS и на Android есть схожие функции, с помощью которых можно заблокировать смартфоны удаленно, например в случае кражи, напомнил специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

Единственный вариант, как предположил Лукацкий, — это полное отключение гаджета от интернета, но и это не выглядит надежно в случае с Apple, ведь у iPhone попросту нельзя отключить Wi-Fi. Он включается самостоятельно через определенный интервал времени.