Технологии 01 марта 2023, 13:45 Россиянам рассказали о секретных возможностях WhatsApp

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Генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о скрытых функциях WhatsApp, которые можно использовать для общения с друзьями и для рабочих переписок.

В приложении можно настроить исчезающие сообщения, а также индивидуальные фоны и звуковые оповещения.

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«В WhatsApp есть форматирование текста, о котором мало кто знает. Эта функция позволяет выделять фрагменты текста с помощью простых символов», — процитировал kp.ru специалиста.

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Для того, чтобы отключить выгрузку получаемых файлов в память телефонов, необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Чаты» и отключение «Видимость медиа».