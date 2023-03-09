Технологии 09 марта 2023, 16:50 Россиянам рассказали о рисках при покупке «серых» смартфонов

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Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с ИА НСН рассказал, что ввезенные по параллельному импорту «серые» смартфоны нельзя будет починить в России.

«„Серые“ смартфоны, скорее всего, были ввезены в Россию без уплаты таможенных пошлин. При параллельном же импорте речь идет о том, что продавец добросовестно ввез товар и оплатил пошлину», — сообщил Побыванец.

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Эксперт отметил, что особенно сложности возникнут у владельцев Apple. Ремонтировать технику этого производителя можно только через официальные сервисные центры.

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Ранее «Известия» написали, что ввоз в Россию «серых» смартфонов практически прекратился.