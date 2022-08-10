Россиянам рассказали о рисках при покупке китайских смартфонов
Техноблогер Смирнов рассказал, какие риски есть при покупке китайских смартфонов
Китайские смартфоны заполонили российский рынок, во втором квартале две трети продаж приходится на бренды из КНР. С какими рисками рискуют столкнуться покупатели таких гаджетов и как их избежать, радио Sputnik рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.
При выборе смартфона нужно учитывать его ремонтопригодность, заявил эксперт. По словам техноблогера, китайские гаджеты делятся на две категории. К первой он отнес продукцию известных брендов — Xiaomi, Huawei, Honor. Слабые места этих смартфонов известны российским специалистам.
«Бывают слабые места, или врожденные „болячки“, но это зависит больше от конкретной модели. Например, сам телефон не такой дорогой, но у него очень дорогой в замене дисплей, где-то проблемы с датчиком приближения, где-то динамик сильно подвержен попаданию грязи. Тем не менее это все „лечится“, в интернете много схем по ремонту, мастера делятся между собой, кто с какой проблемой справлялся», — пояснил Смирнов.
Для смартфонов известных брендов нет дефицита запасных частей, даже в нынешней ситуации, отметил эксперт.
По-другому дела обстоят с продукцией малоизвестных фирм — это вторая категория китайских гаджетов. Обычно такие устройства стоят дешевле, но поломки случаются чаще, а ремонтировать их сложнее из-за отсутствия деталей и информации о способах починки.
Самые надежные и долговечные — флагманские модели ведущих компаний. У них крепкие корпуса и нет «болячек», уверен эксперт.