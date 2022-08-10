Россиянам рассказали о рисках при покупке китайских смартфонов

Китайские смартфоны заполонили российский рынок, во втором квартале две трети продаж приходится на бренды из КНР. С какими рисками рискуют столкнуться покупатели таких гаджетов и как их избежать, радио Sputnik рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.

При выборе смартфона нужно учитывать его ремонтопригодность, заявил эксперт. По словам техноблогера, китайские гаджеты делятся на две категории. К первой он отнес продукцию известных брендов — Xiaomi, Huawei, Honor. Слабые места этих смартфонов известны российским специалистам.

«Бывают слабые места, или врожденные „болячки“, но это зависит больше от конкретной модели. Например, сам телефон не такой дорогой, но у него очень дорогой в замене дисплей, где-то проблемы с датчиком приближения, где-то динамик сильно подвержен попаданию грязи. Тем не менее это все „лечится“, в интернете много схем по ремонту, мастера делятся между собой, кто с какой проблемой справлялся», — пояснил Смирнов.

Для смартфонов известных брендов нет дефицита запасных частей, даже в нынешней ситуации, отметил эксперт.

По-другому дела обстоят с продукцией малоизвестных фирм — это вторая категория китайских гаджетов. Обычно такие устройства стоят дешевле, но поломки случаются чаще, а ремонтировать их сложнее из-за отсутствия деталей и информации о способах починки.

Самые надежные и долговечные — флагманские модели ведущих компаний. У них крепкие корпуса и нет «болячек», уверен эксперт.