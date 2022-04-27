Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через приложение

Злоумышленники продолжают придумывать различные способы выуживания денег из доверчивых россиян. Теперь для получения «денежного приза» потенциальных жертв просят разослать друзьям приглашение к участью в лотерее, а после этого скачать специальное приложение для Android.

Злоумышленникам помогало привлечь внимание потенциальных жертв продвижение якобы беспроигрышной онлайн-лотереи.

«При этом для большей убедительности внешний вид фейкового сайта оформлялся с применением логотипов популярных брендов производителей совершенно разной продукции», — объяснили специалисты компании Angara Security в беседе с РИА «Новости».

Попавшему на сайт пользователю предлагалось пройти опрос, в его конце уточнялось, какими мессенджерами и социальными сетями юзер пользуется чаще всего.

Затем предлагалось выбрать ячейки «лотерейного билета». Но одним из условий значилась необходимость поделиться с друзьями ссылкой. Так злоумышленники распространяли фишинговую ссылку от лица реальных пользователей.

После выполнения вышеперечисленных условий, пользователю предлагалось перейти на следующую страницу, где «заявку на выигрыш» якобы принимали к рассмотрению. Кроме того, юзеру предлагалась ссылка на приложения, которое нужно скачать для получения подарка и бонусов. Там же появлялась форма с обратным отсчетом времени. Приложение злоумышленники продвигали через официальный магазин Google Play.

После скачивания баннер программы предлагал воспользоваться пробным периодом и оформить подписку. По словам аналитика группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяны Лыновой, вероятнее всего фишинговая кампания направлялась на сбор денег, а, возможно, и банковских данных попавших на удочку злоумышленников пользователей.