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    05 марта 2021, 16:00

    Россиянам рассказали, куда сдать старый смартфон

    Алена Макаренко

    Как правильно утилизировать гаджет, который плохо работает, рассказал независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев. Об этом сообщило «Радио 1».

    Россиянам рассказали, куда сдать старый смартфон

    Многие производители и торговые точки принимают старые смартфоны в зачет нового устройства. В таком случае компании дают скидку на покупку нового телефона, а старый смартфон правильно утилизируют. Часто скидка составляет в районе 500 рублей.

    Перед передачей телефона важно обезопасить все свои данные. Сперва следует сделать резервное копирование. В инструкции обычно прописано, как сохранить всю нужную информацию, воспоминания, фотографии. Только потом сбрасываются все настройки до заводских установок.

    «Таким образом устройство стирает все данные с внутреннего накопителя памяти, уничтожает всю информацию о вашем присутствии и ведет себя как абсолютно новое устройство, только что вышедшее с конвейера», — рассказал Шалеев.

    Не нужно выкидывать цифровое устройство вместе с бытовыми отходами. Это не правильно с точки зрения экологии, написало ToDay News Ufa. В любом гаджете содержатся опасные элементы и металлы, в том числе тяжелые. Они разлагаются сотни лет и отравляют планету.