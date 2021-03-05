Россиянам рассказали, куда сдать старый смартфон

Как правильно утилизировать гаджет, который плохо работает, рассказал независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев. Об этом сообщило «Радио 1».

Многие производители и торговые точки принимают старые смартфоны в зачет нового устройства. В таком случае компании дают скидку на покупку нового телефона, а старый смартфон правильно утилизируют. Часто скидка составляет в районе 500 рублей.

Перед передачей телефона важно обезопасить все свои данные. Сперва следует сделать резервное копирование. В инструкции обычно прописано, как сохранить всю нужную информацию, воспоминания, фотографии. Только потом сбрасываются все настройки до заводских установок.

«Таким образом устройство стирает все данные с внутреннего накопителя памяти, уничтожает всю информацию о вашем присутствии и ведет себя как абсолютно новое устройство, только что вышедшее с конвейера», — рассказал Шалеев.

Не нужно выкидывать цифровое устройство вместе с бытовыми отходами. Это не правильно с точки зрения экологии, написало ToDay News Ufa. В любом гаджете содержатся опасные элементы и металлы, в том числе тяжелые. Они разлагаются сотни лет и отравляют планету.