Технологии 26 января 2024, 04:01 Россиянам рассказали, кто может прослушивать их телефоны Юрист Виноградов: законно прослушивать россиян могут силовики с разрешения суда Global Look Press

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Законных оснований для прослушки телефонов россиян совсем немного. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Право прослушивать телефонные разговоры граждан есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскных мероприятий, пояснил юрист.

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«Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина», — подчеркнул Виноградов.

Иногда допускается прослушивание телефона без санкции суда, однако его необходимо уведомить в течение 24 часов.

Также прослушивать телефон может работодатель, но только с согласия работника. У родителей есть право прослушивать происходящее вокруг ребенка, добавил юрист.

Следить за человеком можно при помощи GPS-трекера. Эксперт рассказал, что устройство можно обнаружить при помощи обычного смартфона.