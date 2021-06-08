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    08 июня 2021, 02:54

    Россиянам рассказали, когда смартфон «превращается в тыкву»

    Дарья Бунякова

    Современная техника довольно быстро изнашивается, если в ней предусмотрена сложная система. При этом починить устройство можно далеко не всегда, предупредила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

    Россиянам рассказали, когда смартфон «превращается в тыкву»

    По словам эксперта, признаками превращения смартфона «в тыкву» являются зависания, сбои и медленный отклик системы. Такой гаджет можно вернуть к заводским настройкам, но надолго продлить его срок службы не получится. Стоит обратить внимание и на нагрев аккумулятора.

    «Часто от этого страдает аппарат, если пользователь много играет на нем. Приходится такие смартфоны часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается даже в стадии покоя — это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться», — пояснила Ильичева агентству «Прайм».

    В некоторых моделях предусмотрены встроенные аккумуляторы. В этом случае придется приобретать новый смартфон. Плохими признаками для устройства являются появление полос на экране, пропадание сети и внезапные отключения. Если за ремонт просят половину стоимости нового телефона, то лучше сразу покупать новый гаджет.