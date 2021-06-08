Россиянам рассказали, когда смартфон «превращается в тыкву»

Современная техника довольно быстро изнашивается, если в ней предусмотрена сложная система. При этом починить устройство можно далеко не всегда, предупредила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

По словам эксперта, признаками превращения смартфона «в тыкву» являются зависания, сбои и медленный отклик системы. Такой гаджет можно вернуть к заводским настройкам, но надолго продлить его срок службы не получится. Стоит обратить внимание и на нагрев аккумулятора.

«Часто от этого страдает аппарат, если пользователь много играет на нем. Приходится такие смартфоны часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается даже в стадии покоя — это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться», — пояснила Ильичева агентству «Прайм».

В некоторых моделях предусмотрены встроенные аккумуляторы. В этом случае придется приобретать новый смартфон. Плохими признаками для устройства являются появление полос на экране, пропадание сети и внезапные отключения. Если за ремонт просят половину стоимости нового телефона, то лучше сразу покупать новый гаджет.