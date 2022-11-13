Технологии 13 ноября 2022, 01:54 Россиянам рассказали, какую информацию может собрать WhatsApp о пользователе Завкафедрой РТУ МИРЭА Магомедов: WhatsApp имеет доступ к камере и микрофону на смартфоне Unsplash

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Многие россияне пользуются мессенджером WhatsApp*, который может собрать большой объем информации о них. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

По его словам, у программы есть доступ к номеру телефона пользователя и контактам в его телефонной книге. Также в WhatsApp* хранится информация о модели смартфона, IP-адресе, имени владельца устройства и его местоположении. Еще мессенджер зачастую имеет доступ к камере, фотографиям и микрофону.

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«Современные реалии таковы, что мы не можем быть уверены на 100%, что WhatsApp* собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку», — отметил Магомедов.

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Он призвал не забывать о цифровой гигиене. Не стоит отправлять в чатах то, что может попасть не в те руки. Также специалист посоветовал объяснить правила пользования подобными мессенджерами детям и пожилым людям.

*Мессенджер принадлежит американской корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.