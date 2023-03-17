Технологии 17 марта 2023, 15:50 Россиянам рассказали, какие вещи не стоит оставлять рядом с роутером Россиянам посоветовали не ставить рядом с роутером микроволновку

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Не все предметы можно оставлять рядом с роутером. Gazeta.SPb со ссылкой на Hi-Tech Mail.Ru рассказала, каких вещей лучше избегать.

И Wi-Fi-роутер, и микроволновая печь выделяют сильное излучение. По этой причине они могут перебивать друг друга.

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Кроме того, рядом с роутером лучше не оставлять радионяни. Не лучшим будет место рядом с холодильником.

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Не советуют оставлять роутер рядом с аквариумами, так как вода содержит растворенные соли, выступающие проводником.