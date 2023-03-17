17 марта 2023, 15:50
Россиянам рассказали, какие вещи не стоит оставлять рядом с роутером
Россиянам посоветовали не ставить рядом с роутером микроволновку
Не все предметы можно оставлять рядом с роутером. Gazeta.SPb со ссылкой на Hi-Tech Mail.Ru рассказала, каких вещей лучше избегать.
И Wi-Fi-роутер, и микроволновая печь выделяют сильное излучение. По этой причине они могут перебивать друг друга.
Реклама
Кроме того, рядом с роутером лучше не оставлять радионяни. Не лучшим будет место рядом с холодильником.
Реклама
Не советуют оставлять роутер рядом с аквариумами, так как вода содержит растворенные соли, выступающие проводником.
Реклама
Реклама