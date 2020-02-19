Россиянам рассказали, какие приложения опасно скачивать на смартфоны

Иногда за новыми интересными приложениями могут скрываться мошенники. Вы скачиваете очередную программу, а они получают доступ к сохраненным номерам и личным данным. Лучше всегда устанавливать приложения из проверенных источников, а некоторые стоит вовсе избегать.

Как объяснил YouTube-каналу «КаскадТВ» заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, многие пользователи любят устанавливать программы, которые помогают отсеивать спам-звонки. Это, например, приложение GetContact. С одной стороны такие вещи полезны, но с другой — могут быть опасны.

«Сделаны известными компаниями, но получают данные о входящих звонках. Естественно заявляют, что данные никому не передают, но на их сервера эти данные попадают», — отметил специалист.

На смартфоне не стоит ставить и приложения для удаленного управления компьютером. С их помощью мошенники могут узнать информацию о банковских картах и украсть деньги со счета. Программы для контроля за детьми тоже небезопасны. По словам Никитина, их можно взломать, выследить ребенка и похитить.

Эксперт посоветовал владельцам Android скачивать приложения только из Google Play. «Он тоже не святой, но все равно это лучше, чем ничего. Когда ставите программы из непроверенных источников, в них может быть все, что угодно», — пояснил он.

Как выяснили аналитики Банка России, чаще всего россияне попадаются на уловки мошенников, которые пытаются войти в доверие к своей жертве. Они часто обманывают людей и вводят в заблуждение.