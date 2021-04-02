Россиянам рассказали, как защитить смартфон от хакеров

Пользователи порой сами делают защиту своих гаджетов уязвимой для хакеров. Какое правило стоит соблюдать владельцам смартфонов, объяснил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

На смартфоны с операционной системой Android нельзя устанавливать приложения со сторонних ресурсов, скачивать их нужно только из официальных магазинов. Иначе повысится риск заражения смартфона вирусом или мошенническим ПО, сообщила радиостанция Sputnik.

Риск можно оценить, если внимательно изучить доступ, который запрашивает приложение. В некоторых случаях при скачивании игры оно пытается получить доступ к СМС-уведомлениям, телефонной книге, записям на телефоне, геолокации. Здесь важно понять, что такие функции обычной игре не нужны, поэтому желательно отказаться от установки этого файла.

Кроме того, разрешая приложениям доступ к функциям смартфона, вы можете скрыть вредоносное ПО от антивирусной программы.

«Признаков заражения может и не быть, поскольку вы собственноручно согласовали установку программного обеспечения на смартфон. Даже антивирус решит, что вы принимаете риск при установке», — объяснил Сизов.

Если внутри приложения имеется определенная вредоносная программа, которая занесена в базы антивируса, он даст об этом знать. Тем не менее часть антивирусов все равно позволит принудительно установить софт.

В связи с этим нужно устанавливать приложения только из официальных магазинов и ограничивать их доступ к функциям телефона.