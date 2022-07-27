Россиянам рассказали, как защитить компьютер от самых опасных вирусов

Почти 70% самых опасных компьютерных вирусов, которые атакуют железо, заточены на устройства, выпущенные до 2020 года. Эксперты рассказали «Известиям», как обезопасить компьютер, не меняя железо.

Исследование проводила компания Positive Technologies. Они установили, что 69% вредоносных программ, поражающих прошивку, разработаны под устаревший BIOS. Главная цель буткитов — закрепиться в устройстве и обеспечить защиту других вирусов на компьютере.

Консультант Центра экспертизы компании R-Vision Карен Багдасарян рекомендовал регулярно обновлять прошивки BIOS, базы операционных систем скачивать только с доверенных сайтов, а загружаемые файлы проверять на целостность с помощью утилит подсчета контрольных сумм.

Самым простым способом избавиться от буткитов эксперт считает переход на устройства, поддерживающие UEFI — современную и безопасную технологию. На компьютерах с UEFI можно включить режим Secure Boot.