Россиянам рассказали, как вычислить слежку через смартфон

Программа-шпион в некоторых случаях может стать причиной сбоя в работе смартфона. Основные признаки вмешательства в работу гаджета — это внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в тот момент, когда телефон не используется.

Проверить смартфон на вредоносный софт можно, зайдя в список установленных программ, рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм». Необходимо убедиться в отсутствии программного обеспечения, которое вы не устанавливали.

Также желательно проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям вашего смартфона. Специалист назвал и другой показатель, который может стать основанием для проверки гаджета на наличие вредоносного ПО.

«Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию», — объяснил Кусков.

Чтобы обезопасить себя, лучше обращаться за проверкой в официальные сервисные центры или компании, отметил специалист. Другим способом станет установка на смартфон лицензионного антивируса с функцией выявления шпионских программ.

Некачественные зарядные шнуры и адаптеры для смартфона могут навредить устройству, поэтому на их покупке не стоит экономить. «Китайские» устройства обладают низким качеством сборки. Кабель может сломаться внутри шнура, что ведет к перегреву и, как следствие, плавлению и возгоранию проводов.