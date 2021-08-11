Россиянам рассказали, как восстановить пострадавшие файлы

PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров рассказал, как можно восстановить документы, пострадавшие от системы шифратора. Об этом написала «Газета.ru».

«Главное — не спешите переводить злоумышленникам деньги. Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников. Еще один способ — найти бесплатный дешифратор в интернете и на тематических форумах», — посоветовал специалист.

Граждане могут сами восстановить данные из предыдущих версий системы. Если в Windows 10 было настроено резервное копирование, то воссоздать файлы можно в три шага. В поле поиска необходимо найти «Восстановление» и выбрать «Восстановление файлов с помощью истории файлов», а затем сохранить их в исходной папке.