Технологии 03 мая 2023, 05:17 Россиянам рассказали, как узнать о слежке через камеру смартфона Доцент РЭУ Тимофеев: быстрая разрядка говорит о слежке через камеру смартфона Pixabay

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Обнаружить слежку через смартфон можно несколькими способами, агентству «Прайм» о них рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт раскрыл способ предотвратить наблюдение.

В настройках телефона необходимо запретить доступ к камере большинству приложений. Одним из признаков слежки через камеру является быстрая разрядка аккумулятора. Специалист посоветовал определить основной источник энергопотребления. Если это камера, то есть вероятность, что за владельцем смартфона следят.

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Второй признак — большой расход трафика. Тимофеев посоветовал ограничить или отключить камере сетевые подключения. Полностью от шпионажа через камеру защитит чехол со шторкой, подытожил эксперт.

Появление странных скриншотов на вашем мобильном устройстве может свидетельствовать, что мошенники проникли в смартфон. Также на взлом указывает быстрая разрядка смартфона и замедление его работы.