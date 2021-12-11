Россиянам рассказали, как смартфон может «украсть» деньги

Самый распространенный способ краж денег через смартфоны — зараженные банковским трояном приложения, которые передают платежные данные пользователя мошеннику. А имеющее доступ к отправке вызовов и смс приложение, может подписать вас на платные сервисы.

«Даже изначально чистое приложение из официального магазина может быть позднее заражено. Это можно распознать по косвенным признакам, в частности, если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников», — рассказала в беседе с агентством «Прайм» менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.

По ее словам, так делают вирусы-загрузчики, чтобы скачать полезную нагрузку в виде троянов и других вредоносных программ со своих подконтрольных источников.

Бывает, когда приложение запрашивает разрешение на использование «Специальных возможностей», которое позволяет приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя. По словам Михайловой, это довольно опасное разрешение.

Специалист посоветовала установить антивирусы на смартфоне, чтобы не запутаться в правомерности разрешений, защитить свои данные и своевременно отслеживать утечки.

Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский рассказал россиянам, как бороться со спам-звонками, которые ежедневно поступают на телефон. По словам эксперта, есть два способа сократить их количество. Во-первых, Дворянский советует не указывать свой основной номер на непроверенных ресурсах в интернете. Во-вторых, стоит использовать блокировщики звонков или определители вызовов.