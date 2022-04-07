Россиянам рассказали, как система быстрых платежей может заменить Apple Pay и Google Pay

Директор по инновациям Банка Синара Виталий Копысов рассказал, как система быстрых платежей (СБП) может заменить Apple Pay и Google Pay, которые не работают в России. Об этом сообщило издание Daily Moscow.

Система быстрых платежей (СБП) — это система мгновенных переводов между банками. Она поддерживает и оплату товаров и услуг по платежной ссылке, которую показывают покупателю в виде QR-кода.

«Особенность в том, что для перевода денежных средств за товары или услуги больше не нужно будет знать реквизиты получателя ― только иметь банковский счет в банке-участнике СБП и необходимые денежные средства на счете», — рассказал он.

Для него не нужна физическая карта, достаточно отсканировать QR-код камерой в телефоне и открыть платежную ссылку в приложении банка.

Эксперт отметил, что все больше торговых точек поддерживают такой способ оплаты.