Россиянам рассказали, как придумать сложный пароль и не забыть его

Для каждого отдельного сервиса необходимо ставить отдельный пароль, чтобы мошенники не смогли заполучить доступ сразу ко всему. При этом код должен быть длинным и уникальным. Не забыть его поможет обычная записная книжка или парольные фразы, рассказал руководитель отдела анализа защищенности компании «Ростелеком» Александр Колесов.

Колесов пояснил, что мошенники могут подобрать пароль к разным аккаунтам, если заполучили доступ к одному из сервисов. Дальше они будут добираться до данных кредитной карты или просто соберут всю полученную информацию.

«Будьте уверены, киберпреступники придумают, как использовать вашу личную информацию. В крайнем случае просто соберут эти данные в единую базу и продадут в так называемой теневой Сети», — процитировало эксперта РИА «Новости».

Руководитель отдела добавил, что надежный пароль должен быть сложным. В качестве антипримера он привел комбинацию 1q2w3e4r. Также не стоит использовать в качестве кода логин или электронную почту. Личную информацию, такую как год рождения, тоже не рекомендуется выбирать. Кроме того, к каждому аккаунту нужно придумывать свой пароль. Колесов посоветовал использовать генератор паролей.

«Он выдает случайный набор букв, цифр и символов. Главное — его запомнить. Очевидно, что пользователи в первую очередь думают не о безопасности, а о том, чтобы не забыть новый пароль. Значит, надо совместить эти два критерия. Старый, дедовский способ — записать информацию в блокнот», — отметил эксперт.

Он добавил, что также можно использовать парольную фразу. Такая фраза может состоять из нескольких слов. Если добавить к ней цифры или символы, то надежность еще больше возрастет.