Россиянам рассказали, как предотвратить вмешательство посторонних в домашнюю сеть

Проседание скорости домашнего интернета может говорить о том, что к вам подключился кто-то из посторонних. Россиян попросили использовать более сложные пароли, а также вовремя переустанавливать ПО роутера.

Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал директор центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

«Убедиться в несанкционированном доступе поможет панель администрирования», — напомнил эксперт.

Чтобы проверить ваш доступ, нужно зайти в веб-интерфейс роутера — по стандартному адресу 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Вбить эти цифры в поисковую строку любого браузера. Если пользователь не менял настроек сетевого оборудования, то логин и пароль будут admin и admin. После этого нужно поискать список выданных маршрутизатором IP-адресов и MAC-адресов, где можно найти неизвестные устройства.

«Если среди них есть посторонние адреса, следует поменять пароль от роутера и удостовериться, что в параметрах безопасности сети включено шифрование», — заметил автор.

В противном случае неизвестный может пользоваться чужой Wi-Fi-сетью, воровать интернет и даже завладеть личными данными пользователя. Также эксперт напомнил, что не стоит использовать простых распространенных паролей. Поскольку подбор пароля является одним из наиболее распространенных путей завладения сетям. Другой же связан с несовершенствами программного обеспечения роутера, поэтому на него просят регулярно устанавливать обновления.