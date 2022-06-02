Россиянам рассказали, как «поднять» свой VPN

Блокировка VPN в России возможна, в том числе сервиса Proton VPN. Об этом «360» заявил специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Специалист по ИБ объяснил, как работает VPN.

«Принцип работы VPN такой: представим три компьютера, которые находятся в разных странах. Один — это ваш, второй — VPN, а третий — сайта. Второй компьютер выступает в роли информатора или почты, который передает запросы и ответы. Это и есть работа VPN», — пояснил Вакулин.

Блокировка осуществляется по IP-адресу и доменному имени. Поэтому заблокировать все VPN невозможно, поскольку сервера можно арендовать в разных странах.

«Также пользователь может „поднять“ собственный VPN для своих целей, правда необходимо будет заплатить. Цена сервера сейчас зависит от доллара», — отметил Вакулин.

Инструкции по установке VPN на арендованный сервер можно найти в свободном доступе.

«Если этот VPN будет использовать ограниченный круг лиц, то VPN не подвергнется блокировке. Если блокировка начнется, и вам необходим VPN — сделайте свой», — посоветовал он.

Ранее «Газета.ru» написала, что у пользователей в России начались проблемы с подключением к Proton VPN. Представители сервиса не исключили блокировку со стороны провайдеров или властей.