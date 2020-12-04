Россиянам рассказали, как определить взлом смартфона

Взлом мобильных устройств можно довольно легко распознать: его признаки схожи с аналогичной ситуацией для компьютера или ноутбука. Зачастую это сбои в работе приложений и внезапная перезагрузка устройства.

Заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов заметил в беседе с агентством «Прайм», что паниковать при обнаружении таких признаков не стоит. Иногда они возникают и по другим причинам.

«Однако, если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», — подчеркнул эксперт.

Злоумышленники редко хотят заполучить медиаконтент или документы на устройстве обычного пользователя. В большинстве случаев они руководствуются практической выгодой и нацелились на доступ к приложениям мобильного банкинга. Взлом чреват для владельца мобильного устройства подпиской на платные сервисы и использованием смартфона в составе бот-сети. Последнюю хакеры используют для выполнения целого ряда задач.

Скорее всего, самостоятельно провести диагностику устройства и выяснить, безопасно ли пользоваться им, человек не сможет. Как и получить доказательства взлома. Зато можно сбросить настройки до заводских, сменить пароли и проверить приложения. На Android не лишним будет установить антивирус. Если проблема сохранится, стоит обратиться в сервисный центр.