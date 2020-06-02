Россиянам рассказали, как обезопасить смартфон при установке приложений

Приложения для смартфонов не стоит скачивать через браузер. Так меньше риск потери персональных данных и денежных средств. Кроме того, телефон будет защищен от назойливой рекламы.

Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Кристина Каримова напомнила в беседе с агентством «Прайм», что некоторые мобильные приложения не только используют для передачи личных данных, но и позволяют мошенникам похитить деньги с банковских карт пользователей.

«Антивирусы от неизвестных разработчиков <…> могут не только собирать данные, но и блокировать доступ к телефону. Опасность могут представлять встроенные браузеры (на Android) и браузеры с дополнительными функциями», — заметила эксперт.

Если в первом случае защита данных будет не на должном уровне, то во втором возможен сбор информации и «огромное количество рекламы». Последняя может сопровождать практически каждый клик по экрану смартфона.

Специалист посоветовала пользоваться магазином для установки приложений на гаджет. Скачав ПО через браузер, всегда остается риск скачать поддельную программу, а она может получить доступ к данным пользователя.

Вероятность столкнуться с опасными программами есть и в официальном магазине. Однако шанс на это существенно ниже.

В России приложения, которые нарушают авторские права, с 1 октября будут блокировать. Следить за пиратским контентом обяжут AppStore, Google Play и других агрегаторов.