Россиянам рассказали, как можно напечатать еду на 3D-принтере

На конференции «Будущее человечества и будущее „зеленой энергетики“ вместе или против» спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, когда россияне смогут напечатать еду на 3D-принтере, а также сколько будут стоить такие устройства. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По его словам, в самом ближайшем времени россияне смогут печатать продукты питания на 3D-принтерах, а сами устройства будут такими же доступными в использовании, как, например, обычные пылесосы.

В развитых странах уже давно научились выращивать синтетические аналоги мяса — котлеты для бургеров, наггетсы, сосиски и даже что-то похожее на морепродукты. Всю эту пищу производят из растительного сырья, например, сои или генетически модифицированных дрожжей.

Песков отметил, что с помощью принтеров уже сейчас декорируют кондитерские изделия, например, торты. Разработка таких девайсов входит в дорожную карту FoodNet Национальной технологической инициативы. Планируется, что российские компании смогут продавать инновационные продукты и оказывать услуги по всему миру благодаря своим разработкам.

Сделать устройство для печати еды можно своими руками хоть сейчас. Для этого сгодится обычный струйный принтер, пустые картриджи и пищевые краски. Освоив приспособление, можно уже дома печатать незатейливые пирожные, конфеты и даже некое подобие торта.

Некоторые рестораны предлагают еду, напечатанную на таких устройствах. Первое такое заведение открылось в 2016 году в нидерландском городе Венло. В нем подается исключительно напечатанная еда — от творожного сыра до икры и креветок.

По словам исследователей, технология печати еды будет учитывать массу нюансов. Например, если человек имеет проблемы с пищеварением, 3D-биопринтер насытит блюда необходимыми элементами. Кроме того, он сделает продукты более мягкими для тех, у кого существуют проблемы с жеванием.