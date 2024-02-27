Технологии 27 февраля 2024, 03:31 Россиянам рассказали, как мошенники могут незаметно управлять телефонами Эксперт Морев: мошенники управляют телефонами через фейковые приложения банков Freepik

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Мошенники могут использовать поддельные банковские, чтобы дистанционно управлять смартфоном для вымогания денег у знакомых жертвы или для DDoS-атак. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

При скачивании поддельного банковского приложения мошенники могут получить доступ к финансам и управлению самим телефоном. Также они очень часто пишут в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков, установив такую же аватарку и название.

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Поддельные приложения можно скачать на подозрительных сайтах, в каналах в мессенджерах или в рекламе внутри других приложений. Они отличаются неверными символами и значками в названии приложения. Также на фальшивый сайт может указать несоответствие фирменного логотипа и дизайн оригинала.

Чтобы не стать жертвой мошенников, приложения нужно скачивать из проверенных источников, напомнил Морев.

По данным Роскомнадзора, в 2024 году сразу 500 миллионов записей с конфиденциальными данными россиян утекли в Сеть. Происшествие расследуется.