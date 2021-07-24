Россиянам рассказали, как избежать слежки по фото

Современные технологии позволяют добавлять к фотографиям такую информацию, как дата, время и место съемки. Все эти сведения могут попасть в руки мошенников, предупредил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Необходимо помнить, что при загрузке фотографии в социальную сеть, отправке ее по электронной почте или через мессенджер вы неминуемо делаете достоянием третьих лиц часть личных данных», — сказал Мясоедов агентству «Прайм».

Он добавил, что утечка информации может случиться, даже есть канал связи зашифрован. По словам эксперта, опытный киберпреступник сможет вычислить время и место отправки снимка.

Чтобы защитить себя от слежки по сделанным кадрам, Мясоедов посоветовал вручную чистить раздел «свойства» изображения на компьютере. Еще можно установить специальную программу, которая будет делать это в автоматическом режиме. Скачать приложение можно и на мобильное устройство.

По словам эксперта, на смартфонах стоит отключать отображение геолокации. Если фото необходимо отправить кому-то в общественном месте, то лучше воспользоваться VPN-программой.