Россиянам рассказали, как интернет узнает все о пользователе

Набор данных, которые знает о нас всемирная паутина — это так называемый цифровой след. Зачастую мы сами наполняем его новой информацией. В первую очередь многое выдает история поисковых запросов.

Об этом рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм». Он отметил, что благодаря истории поиска в Сеть уходит информация о наших планах и намерениях, например, отправиться в путешествие или купить недвижимость.

«Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими», — объяснил специалист.

Но главный источник информации — это социальные сети. Причем пользователи обычно сами выставляют номер телефона, фотографии, картинки, геометки и так далее.

«Тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности», — заметил Мясоедов.

Более того, эксперт добавил, что люди, которые не обладают интернет-грамотностью, могут выложить в Сеть снимок паспорта, чего категорически делать нельзя. Мясоедов также добавил, что другие личные данные могут «утечь» при взломе доступа баз данных.

Практически все мессенджеры имеют функцию предварительного просмотра ссылок, в котором можно увидеть маленькое изображение или краткое описание файла. Но этот сервис может представлять большую опасность для пользователей. Поскольку приложения часто сами формируют небольшое превью, то этим могут воспользоваться злоумышленники.