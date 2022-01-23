Россиянам рассказали, как часто надо менять SIM-карту

SIM-карты могут выходить из строя из-за физического износа. Это грозит потерей данных и снижением качества мобильной связи. Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко посоветовал менять SIM-карты «в профилактических целях».

«Для понимания: SIM-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные», — объяснил Лысенко в беседе с радио Sputnik.

SIM-карта изнашивается, по мере того, как в память этого элемента телефона поступает новая информация, а старая стирается. В среднем, по словам Лысенко, это происходит за 10-15 лет. При этом бывают случаи, при которых владельцы телефонов вынуждены менять SIM-карту гораздо раньше.

Причин, по которым это происходит, очень много, отметил эксперт. Основная — это отсутствие связи. В некоторых случаях невозможно зарегистрировать SIM-карту в сети, хотя смартфон правильно настроен. В таких ситуациях тоже меняют SIM-карту, добавил Лысенко.

«Я рекомендую менять SIM-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет», — считает Лысенко.

Смартфоны с неофициальной версией операционной системы более уязвимы для взлома, чем телефоны с официальными прошивками. Благодаря такой прошивке злоумышленникам удается обходить функции безопасности и перехватывать SMS-сообщения для хищения данных банковских карт.