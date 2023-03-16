Технологии 16 марта 2023, 05:13 Россиянам рассказали, как безопасно оплачивать покупки по QR-коду «Известия»: для оплаты по QR-коду нужно использовать официальные банковские приложения РИА «Новости»

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Эксперты в сфере информационной безопасности рассказали, как безопасно расплачиваться по QR-коду. Мошенники уже научились красть деньги с чужих карт с помощью кодов или оплачивать покупки за чужой счет. Об этом сообщили «Известия».

Злоумышленники могут красть коды с помощью скриншота и проводить оплату с терминала сторонней компании. Чтобы обезопасить себя на кассе, лучше всего сгенерировать код непосредственно перед оплатой и не предавать его по открытым каналам.

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Другой разновидностью кодов являются статистические шифры, когда при оплате покупки потребителю нужно ввести только ее сумму. Жулики часто клеят собственные QR-коды поверх текущих или срывают старые, чтобы перенаправить переводы на себя. Подмену невозможно заметить человеческим глазом. Но можно проверить, не наклеен ли сверху новый лист.

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«В остальном рекомендуется использовать только официальные банковские приложения и проверять реквизиты счетов», — отметил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Денис Земцов.

Еще один тип кода генерируется продавцом перед покупкой и содержат необходимую информацию. Чаще всего он встречается в крупных торговых сетях. Чтобы быть уверенным в подлинности кода, можно дополнительно проверить данные платежных операций и финальную стоимость.

Национальная система платежных карт (НСПК) ранее проработала новый способ расчетов картами «Мир». У держателя карты в банковском приложении на смартфоне будет формироваться QR-код, с помощью которого он будет платить на кассе.