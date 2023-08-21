Технологии 21 августа 2023, 03:54 Россиянам рассказали, из-за чего взрываются смартфоны Аналитик Муртазин: смартфон может загореться из-за некачественной зарядки Pxhere

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В России случаи возгорания аккумуляторов смартфона происходят до 10 раз в месяц. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.

Возгорание аккумулятора может быть следствием неправильной зарядки. Некачественные зарядные устройства или пауэрбанки могут дать смартфону слишком много мощности, и аккумулятор просто не выдержит.

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Другая распространенная причина — повреждение аккумулятора в результате падений. Также проблемы с батарей могут возникнуть, если оставить телефон под прямыми солнечными лучами. Тогда есть шанс, что аккумулятор перегреется и выйдет из строя.

«Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя. Это опасно, в любой момент смартфон может вспыхнуть и сильно обжечь», — предупредил Муртазин.

Эксперт добавил, что батарея смартфона — это расходный материал, который надо менять раз в два-три года.