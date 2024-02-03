Технологии 03 февраля 2024, 03:42 Россиянам рассказали, чем опасна новая функция WhatsApp Эксперт Закарян: мошенники могут воспользоваться показом экрана в WhatsApp Freepik

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Новая модная функция WhatsApp по демонстрации экрана во время видеозвонка пошла на пользу мошенникам, облегчив им сбор личных данных граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

«Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован», — пояснил он.

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Закарян сравнил демонстрацию экрана незнакомцам во время разговора с приглашением его в гости.

Мошенники, получившие доступ к экрану, в дальнейшем могут или взломать аккаунты пользователей, или представиться им сотрудниками безопасности банка, пояснил эксперт.

Ранее Закарян рассказал, что мошенники научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей. Аферисты отправляют фейковые голосовые родственникам и знакомым жертвы, прикладывая для убедительности данные паспорта и банковских карт.