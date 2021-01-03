Россиянам рассказали, чем опасна беспроводная зарядка для телефона

На рынке совсем недавно появилась беспроводная зарядка, но вокруг нее уже ходит много разных мифов. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила недостатки гаджета, которые существуют у него на самом деле.

Многие считают, что зарядка портит микросхемы, вредит здоровью и изнашивает аккумулятор.

«<…> Аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», — передает РИА «Новости» слова эксперта.

Она отметила, что на практике означает, что батарея будет изнашиваться быстрее, однако разница будет почти не заметна. Тем не менее Насибулина не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно. Иначе аккумулятор попросту перегреется.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков объяснил, почему опасно использование смартфона во время зарядки. В этот момент гаджет сильно нагревается. Поэтому лучше сначала отсоединить телефон, а потом начать по нему говорить. Если зарядки слишком мало, то тогда нужно включить громкую связь.