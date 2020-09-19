Россиянам раскрыли секреты надежного пароля

Эксперт по конкурентной разведке и компьютерной безопасности Евгений Ющук рассказал, каким должен быть хороший пароль и как сохранить его в безопасности.

В интервью радио Sputnik Ющук порекомендовал использовать длинный пароль. Он должен строиться на фразе, а между буквами закладываются цифры и специальные символы. Кроме того, сами буквы должны быть как прописные, так и заглавные. Для того, чтобы легче запомнить такой пароль, придумывать его можно, ориентируясь на привычные детали окружения и на знакомые ассоциации, к примеру, любимые выражения и фразы.

Эксперт также отметил, что на разных ресурсах должны стоять разные пароли. Кроме того, периодически их следует менять. Запомнить все пароли, по его словам, помогут приложения, которые сами генерируют хранят их. Однако Ющук заметил, что и в этом случае есть опасность.

«Проблем там две: запомнить их нереально, и если что-то случится с этим программным обеспечением, вы их просто утратите. Второе — такие пароли можно украсть вместе с программой», — предупредил он.

Еще один проверенный способ сохранить свои пароли — это записать их на бумажку и спрятать. Многие ресурсы также предлагают выслать пароль на почту в случае, если человек его забыл. «Но учитывая, что пароль нельзя повторять на разных ресурсах и надо периодически менять, эту бумажку придется постоянно обновлять. Почта для восстановления паролей даст эффект, если это отдельная почта, которую вы нигде не светите», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что новое обновление Windows 10 установит на компьютеры пользователей браузер Edge, который будет сложно удалить. Новая версия браузера автоматически заменит устаревший Edge, сохранит все пароли, но при этом закрепится на панели задач и на рабочем столе.