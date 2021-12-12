Россиянам раскрыли методы автоворов и способы защиты от них

Угонщики сейчас научились взламывать почти любые системы защиты на автомобилях. Об этом агентству «Прайм» рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Он отметил, что способы взлома развиваются и идут в ногу с техническим прогрессом. Злоумышленники могут использовать устройства, которые считывают код брелока, или кодграбберы, снимающие противоугонную охрану с двигателя.

«Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — уточнил Рязанов.

Эксперт подчеркнул, что контроль машины со спутника тоже можно снять, запустив помехи на связывающем ее с устройством владельца канале.

По мнению Рязанова, чтобы автомобиль точно не угнали, нужно мониторить актуальную статистику краж. Самый часто угоняемый автомобиль, по статистике, — Toyota Саmry. Для таких машин нужна усиленная защита: двойные замки на капот, блокировки на двери и бронированные стекла. Для менее желанных угонщиками авто можно использовать телематическую сигнализацию или электронное противоугонное устройство.