Россиянам раскрыли, как можно отследить выключенный смартфон

Отследить отключенный телефон можно тогда, когда устройство «начинено» различными маячками. Об этом рассказал директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков.

В других случаях полностью отключенный смартфон является «кирпичом», рассказал Солдатенков в беседе с агентством «Прайм». Он объяснил это тем, что в отключенном аппарате все цепи разомкнуты.

«Самый простой способ убедиться, что выключенный телефон не излучает никаких сигналов — поднести выключенный гаджет к музыкальной колонке, микрофону, радио», — рассказал Солдатенков. Он пояснил, что в этом случае приборы поймают на близком расстоянии сигнал и начнут фонить.

Если аккумулятор на смартфоне быстро садится, то это еще один признак встроенных в аппарат «жучков» и «маячков» слежения, добавил эксперт.

Ранее руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов рассказал, что в любом смартфоне есть настройки, которые пользователям трогать не рекомендуется. Иначе можно отключить нужные для работы гаджета системы или даже лишиться гарантии на устройство. Эксперт назвал те настройки смартфона, которые опасно трогать.