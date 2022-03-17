Россиянам раскрыли доступные альтернативы Apple Pay и Google Pay

Россиян лишили возможности оплачивать покупки с помощью Apple Pay и Google Pay из-за санкций. Но есть доступные аналоги этих сервисов, сообщил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Что касается замены Apple Pay и Google Pay, у нас давно есть аналоги этих систем: SberPay, который работает с картой „Мир“, MirPay, который работает с картой „Мир“, есть еще Huawei Pay», — сказал Аитов в интервью радио Sputnik.

При этом он уточнил, что последняя система пока является не очень популярной. Она работает с международной китайской платежной системой UnionPay. Несмотря на небольшую известность, сейчас все три системы можно использовать. Постепенно становятся доступными и новые дистанционные методы оплаты.

«Платежи с помощью QR-кодов использует Сервис быстрых платежей, запущенный Центробанком. QR-код предъявляет в точке продаж либо покупатель, либо продавец, этот код содержит необходимые банковские реквизиты, информацию о конкретной покупке», — пояснил эксперт.

Он также посоветовал не забывать про пластиковые карты Mastercard и Visa. Ими по-прежнему можно расплачиваться в России.