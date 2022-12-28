Технологии 28 декабря 2022, 09:30 Россиянам предложили сохранять номера при переходе к мобильному оператору любого региона РБК: НИИ Радио предложил разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами freepik

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Специалисты из Научно-исследовательского института Радио предложили Минэкономразвития в качестве эксперимента законодательно разрешить переносить номер мобильного телефона от одного оператора к другому не только в своем регионе, но и в любом другом. В проекте решили поучаствовать «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком», но крупные компании идею не поддержали, рассказал РБК.

Концепция заключается в том, чтобы устроить регуляторную «песочницу» — экспериментальный правовой режим для двух заинтересованных операторов для того, чтобы они смогли работать по принципу MNP (mobile number portability). С конца 2013 года россияне сохраняли свой прежний номер при заключении договора с другим оператором, но только на территории одного региона. Такой возможностью воспользовались 24,3 миллиона абонентов. НИИ Радио предложил опробовать переход без привязки к региону, причем в будущем не только с мобильными номерами, но и городскими.

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«Так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — объяснил гендиректор института Олег Иванов.

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Пока в проекте готовы поучаствовать «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком». Они уже провели испытания и поняли, что технически это возможно. В «Ростелекоме» заявили, что инициативу нужно доработать, а представитель «МегаФона» предупредил, что межрегиональный переход скажется на тарифах и спровоцирует активность телефонных мошенников. Другой крупный оператор, пожелавший остаться неназванным, заявил, что для отмены «мобильного рабства» придется провести большую модернизацию сетей.