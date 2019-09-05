Россиянам предложат оплачивать покупки с помощью лица

Предоставление биометрических данных не является чем-то новым для россиян. Но «Ростелеком» решил шагнуть дальше и планирует ввести систему распознавания лиц для совершения покупок. Расплатиться можно будет просто посмотрев в камеру.

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Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ростелекома», сдать свои биометрические данные можно в отделении банка. Единая система начала действовать еще в июле 2018 года, за это время удалось собрать порядка 20 тысяч записей голосов и изображений лиц. Сейчас с помощью такой базы клиенты могут брать займы, открывать новые счета или делать переводы.

Теперь «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» уже в октябре 2019 года планируют представить прототип для оплаты покупок с помощью лица. Для начала будет предложено попробовать расплатиться таким образом за кофе в автомате.

Если все пройдет успешно, то система выйдет на широкий рынок. Предполагается, что для операций до тысячи рублей потребуется только идентификация по лицу. Покупки на большую сумму потребуют ввода специального кода. Для онлайн-оплаты клиент должен будет посмотреть в камеру и назвать проверочные 5 цифр. Сейчас такая система уже активно распространена и работает в Китае.