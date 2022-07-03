Россиянам посоветовали уделять больше внимания цифровой гигиене телефона

Российские пользователи уделяют недостаточно внимания безопасности и цифровой гигиене своих гаджетов. Статистику привел агентству «Прайм» директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.

«Помимо регулярной очистки кэша и cookies, необходимо внимательно относиться к посещаемым ресурсам в интернете и использовать только официальные маркетплейсы для скачивания приложений», — напомнил эксперт.

Дворянский подчеркнул, что необходимо регулярно обновлять антивирус и не хранить на смартфоне документы и пароли. Специалист также посоветовал не входить с устройства в банковские и другие приложения, которые содержат персональные данные, при использовании неизвестной сети Wi-Fi и включенных VPN-сервисах.