Россиянам посоветовали следить за безопасностью личных данных на фоне идеи компенсировать ущерб от утечек

Сообщения, что в России хотят создать специальный фонд для компенсации пострадавшим от утечки данных, привлекают внимание к существующей проблеме. Однако россияне сами должны помнить, что свои персональные данные нужно защищать, заявил специалист по информационной безопасности Олег Седов в беседе с «360».

«Касаемо фонда. Я думаю, что преждевременно сейчас комментировать, будет это работать или нет, а если будет, то как», — сказал он.

По его словам, когда будут результаты, тогда можно будет сделать анализ и посмотреть, как это работает.

«Правильные вопросы — как доказать пострадавшим размер своей катастрофы. Пока не понятно, как. Если утекла база на миллион адресов, а вы среди них, то кому выплачивать первому? Очень много вопросов, которые будут на практике раскрываться», — отметил эксперт.

Сам факт того, что данные утекли, а человек не может доказать, насколько он пострадал, тоже будет приниматься во внимание.

«Во-первых, любая инициатива, которая привлекает внимание к данной проблеме, она лучше, чем ее отсутствие. Она показывает, что эта проблема важна и нужно ей заниматься. Я боюсь, что [с учетом особенностей характера наших людей и их отношения к этой проблеме] они опять решат, что за них кто-то будет решать их проблемы. Они настолько расслабятся, что небрежно будут относиться к своим персональным данным. Мотивируя тем, что есть те, кто мне потом компенсирует за это», — заявил Седов.

Ваши персональные данные — это ваша ценность. Вы должны их защищать сами в первую очередь Олег Седов.

Несмотря на то, что эксперт выступает за личную ответственность граждан в отношении своих персональных данных, он также отметил, что компании, а также государственные интернет-сервисы сегодня уделяют должное внимание вопросам защиты персональных данных и информации в целом.

Ранее СМИ сообщили, что Минцифры России обсуждает с некоторыми крупными IT-компаниями вопрос о введении выплат для людей, чьи личные данные попали в открытый доступ.